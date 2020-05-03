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Российская армия получит более 30 новых систем залпового огня семейства "Торнадо"

Система включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России получат более 30 новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) семейства "Торнадо" в 2020 году, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

"До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", - сообщили в военном ведомстве.

Российская 300-мм система залпового огня "Торнадо-С" включает модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы до 120 км. "Торнадо-С" также может применять боекомплект предшественника - РСЗО "Смерч".

РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 мм предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам. По своей боевой эффективности "Торнадо-Г" в 2,5-3 раза превосходит предшественника - РСЗО "Град".Современные системы связи и цифровая система управления позволяют "Торнадо-Г" использовать для разведки целей, наведения и корректирования ведения огня беспилотные летательные аппараты "Орлан".

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