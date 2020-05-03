Более 3 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 3 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3 тыс. человек, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 3 мая с. г. установлено 1 254 военнослужащих с положительными результатами [на коронавирус]", - сказано в документе.

По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 228 случаев заражения, а также еще 332 случая среди гражданского персонала. В военном ведомстве напомнили, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы.

"Благодаря принятым Минобороны России предупредительно-профилактическим и карантинным мерам, в 27 из 31 довузовских учебных заведений, где обучается более 14,5 тыс. человек, заболеваний не было", - сообщили в Минобороны. По информации ведомства, случаи заражения коронавирусом были выявлены только в четырех довузовских учебных заведениях.

В Минобороны также уточнили, что с марта по 3 мая в Вооруженных Силах РФ, вузах Минобороны и из числа гражданских служащих выздоровели 187 человек.

Как рассказали в военном ведомстве, один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести - 10 человек. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.