РВСН получат на вооружение около 20 единиц новейшей техники РХБ-защиты

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в составе ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в текущем году подучат на вооружение около 20 единиц новейшей техники. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"В перевооружаемые на новые ракетные комплексы соединения поступили универсальные тепловые машины (УТМ-80М), авторазливочные станции АРС-14КМ и разведывательные химические машины РХМ-6. Всего в 2020 году в подразделения РХБ защиты РВСН планируется поставка около 20 единиц специальной техники", - сообщили в Минобороны.

УТМ-80М и авторазливочная станция АРС-14КМ предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также отдельных участков местности и дорог.

АРС-14КМ может также использоваться для создания аэрозольных завес, временного хранения, и транспортировки воды и дегазирующих растворов.

РХМ-6 предназначена для проведения разведки местности. Она в автоматическом режиме определяет и передает на большие расстояния данные о зараженном участке местности.

С помощью этой техники ракетчики смогут проводить полную спецобработку вооружения и военной техники. Как подчеркнули в ведомстве, в следующем году темпы поступления в РВСН новой техники РХБЗ будут продолжены.