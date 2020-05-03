Тренировка воздушной части парада Победы пройдет 4 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Тренировка воздушной части парада Победы 2020 года состоится в понедельник 4 мая. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами ЕС ОрВД (Единая система организации воздушного движения РФ - прим. ТАСС) установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни - 5 и 6 мая)", - указывается в сообщении. В Росавиации также уточнили, что вводимые в связи с тренировками ограничения на пользование воздушным пространством не окажут заметного влияния на работу аэропортов московской зоны.

Согласно сообщению агентства, проведение воздушной части парада Победы запланировано в 32 городах России.