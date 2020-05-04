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75-летие Победы

Более 30 тыс. военнослужащих ЦВО приняли участие в акции "Почта Победы"

Они написали письма ветеранам

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Свыше 30 тысяч военнослужащих приняли участие в патриотической акции "Почта Победы", организованной управлением связи штаба Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

"Более 30 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири, Поволжье, а также в Таджикистане и Киргизии, приняли участие в акции "Почта Победы", написав по одному - два письма ветеранам Великой Отечественной войны", - сказал он.

Он добавил, что акция продлится до 8 мая, помимо писем от военнослужащих связисты ЦВО также передадут свыше 10 тысяч писем от юнармейцев и школьников, доставив их ветеранам по месту проживания.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что доставлять корреспонденцию ветеранам будут военнослужащие, одетые в форму фронтовых почтальонов: в брюках-галифе, гимнастерках, пилотках и хромовых сапогах.

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