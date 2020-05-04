{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ
Обновлено 

Свыше 460 бронетранспортеров поступят в 2020 году в подразделения Сухопутных войск

По данным Минобороны, ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированных БТР-82АМ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 460 современных и модернизированных бронетранспортеров будут поставлены в Сухопутные войска в текущем году в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минобороны.

"До конца текущего года в подразделения Сухопутных войск спланирована поставка более 460 современных бронетранспортеров", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А и модернизированных БТР-82АМ. Они предназначены для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, а также для уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

В военном ведомстве пояснили, что БТР-82А оснащен новым боевым модулем, что повысило его боевую мощь. "В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ", - отметили в Минобороны. Чтобы повысить разведывательные возможности и эффективность стрельбы БТР, на него был установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения.

Также в бронетранспортере использована противоосколочная защита из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса, а полы застелены противоминным покрытием. "Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва", - добавили в Минобороны.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Шойгу наблюдал за репетицией пролета авиации над Красной площадью из Александровского сада
По словам источника ТАСС в силовых структурах, в тренировке приняли участие 75 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС