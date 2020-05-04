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Союзмаш ожидает поддержки предприятий ОПК субсидиями и увеличением авансов

Как сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, предложения Союза отражают консолидированную позицию о наиболее важных мерах поддержки, необходимых промышленности

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Союз машиностроителей направил в адрес руководства страны предложения по поддержке высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК в сложившихся из-за пандемии коронавируса экономических условиях. Об этом говорится в сообщении Союзмаша, распространенном в понедельник.

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Над документом работали представители более 150 организаций, в том числе Роскосмоса, Росатома, Ростеха, ФСВТС России, ОСК, Трансмашхолдинга, концерна "Алмаз-Антей" и других.

"Предложения Союзмаша отражают консолидированную позицию о наиболее важных мерах поддержки, необходимых промышленности", - сказал председатель объединения, глава Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, в документе предлагается поддержать развитие транспортного машиностроения путем выделения субсидий на приобретение до 30 тыс. единиц в год инновационного подвижного состава. Также члены бюро предложили предоставить предприятиям субсидии, направленные на создание страховых запасов микроэлектронной продукции, которая применяется в ОПК и ракетно-космической отрасли.

Еще одной мерой поддержки, по мнению Союзмаша, может стать продление сроков [для предприятий ОПК не менее чем на три года] и снижение значений индикативных показателей реализуемых комплексных инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений с органами исполнительной власти, а также выделение дополнительных средств организациям, экспортирующим военную продукцию.

Авансирование и общесистемная поддержка

"Крайне важной инициативой <…> остается увеличение авансирования государственных контрактов в объеме не менее 50% от цены контракта (этапа исполнения контракта) для гражданского сектора и не менее 80% в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении Союза машиностроителей. Это предложение, уточнили в Союзмаше, уже частично реализовано: новый предел для авансовых платежей по декабрьскому постановлению правительства составляет 50% от суммы госконтракта против 30% ранее.

В свою очередь заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев выразил надежду, что "правительство рассмотрит возможность дополнительного увеличения порога по авансированию в рамках государственного оборонного заказа".

В предложения также вошли общесистемные меры поддержки, в том числе увеличение объемов госзакупок отечественной продукции, расширение возможностей кредитования организаций ОПК, сохранение утвержденных объемов ГОЗа, временное снижение НДС до 10% на период до 2024 года для отраслей экономики, определенных Правительством РФ.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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