{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Морпехи Севфлота установили рекорд, форсировав губу Кутовая в Баренцевом море на БТР-80

Они преодолели около 2 км по открытой воде на бронетранспортерах

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Морские пехотинцы Северного флота впервые в истории форсировали губу Кутовая Баренцева моря на БТР-80, установив рекорд Вооруженных сил России по итогам боевой подготовки 2019 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северного флота.

"Морские пехотинцы Северного флота установили рекорд Вооруженных сил России при форсировании губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря в ходе батальонных тактических учений, проходивших в конце осени 2019 года. В ходе ведения наступательных действий личный состав десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты в сложных гидрометеорологических условиях преодолел около 2 км по открытой воде на бронетранспортерах БТР-80", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после форсирования сложной водной преграды рота вышла в тыл условного противника и огнем с ходу уничтожила взводный опорный пункт. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил России.

На флоте добавили, что отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 77 лет. С годовщиной со дня образования соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Торжественные мероприятия по случаю годовщины соединения морские пехотинцы Северного флота не проводят в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

О бригаде морской пехоты Северного флота

История отдельной бригады морской пехоты Северного флота началась 5 мая 1943 года, когда на базе 2-го отдельного батальона 67-й морской стрелковой бригады был сформирован 61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии. До сентября 1944 года полк вел оборонительные бои на Кестеньгском направлении в составе Карельского фронта. С 10 по 25 октября 1944 года принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, по итогам которой получил почетное наименование "Киркенесский", а 6 января 1945 года - награжден орденом Красного Знамени. 15 июля 1966 года включен в состав Северного флота, как 61-й отдельный Киркенесский Краснознаменный полк морской пехоты.

В послевоенный период и до нынешних дней морские пехотинцы СФ более 70 раз участвовали в дальних морских походах с заходами в Египет, Сирию, Мальту, Анголу, Бенин, Гвинею, Сан-Томе, Венесуэлу, ЮАР, Панаму, Кубу, Великобританию, Норвегию, Францию и другие иностранные государства.

В 1995, 1999-2000 годах сводный десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В боях погибли 82 морских пехотинца. Свыше 2000 военнослужащих получили государственные награды, 10 человек удостоены звания Героя России, трое из них - посмертно.

С 2012 года на регулярной основе подразделения морской пехоты СФ участвуют в дальних походах кораблей Северного флота в Арктику.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Военные ЦВО отреставрировали более 900 памятников и монументов к 9 мая
Среди них - военные объекты в Киргизии и Таджикистане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС