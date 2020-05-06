Россия начнет 7 мая выводить из Италии помогавших бороться с пандемией военных

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты начнут в четверг возвращаться из Италии, которой они помогали бороться с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Завтра начинаем вывод подразделений РХБ защиты из Италии", - заявил Шойгу.

Также министр поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову организовать торжественную встречу сводных отрядов. "Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии", - добавил глава военного ведомства.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

К 5 мая российские специалисты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктов Ломбардии. В частности, было обработано 114 зданий и сооружений, более 1 млн 100 тыс. квадратных метров внутренних помещений и свыше 400 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.