{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: первый модернизированный "Борей" "Князь Владимир" могут передать ВМФ в конце мая

В составе Северного и Тихоокеанского флотов в данный момент находятся три ракетоносца проекта 955

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первый модернизированный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" может быть передан ВМФ России в конце мая. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Крейсер подготовлен корабелами "Севмаша" к передаче. Решается вопрос о дате. Это может произойти в конце мая", - сказал он.

В пресс-службе ВМФ России не стали комментировать информацию источника. Комментарием "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на этот счет ТАСС пока не располагает.

"Князь Владимир" - первый корабль проекта 955А "Борей-А". Он полностью прошел государственные испытания, выполнив осенью 2019 года учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава".

На разных стадиях строительства на "Севмаше" находятся четыре "Борея-А". Кроме того, подписан контракт на строительство еще двух ракетоносцев этого проекта. Также существуют планы по строительству дополнительно двух "Бореев-А".

Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 МБР "Булава". В настоящее время в составе Северного и Тихоокеанского флотов находятся три ракетоносца проекта 955.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России появится единая структура управления полигонами для испытания боеприпасов
Она будет называться Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС