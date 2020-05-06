В России появится единая структура управления полигонами для испытания боеприпасов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Единая структура управления российскими полигонами для испытания боеприпасов будет создана в течение года путем слияния ряда предприятий. Об этом говорится в опубликованном в среду на портале правовой информации указе президента России.

Согласно документу, Нижнетагильский институт испытания металлов, Новосибирский опытный завод измерительных приборов и Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон войдут в состав подмосковного НИИ "Геодезия", который после этого будет переименован в "Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России".

На выполнение этих процедур указ отводит один год. В течение трех месяцев после переименования объединение должно быть внесено в перечень стратегических предприятий. В течение 18 месяцев правительству поручено привести свои акты в соответствие с документом. Указ вступает в силу со дня подписания.