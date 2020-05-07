{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Российское судно доставило в сирийский Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи

После выгрузки продукты распределят по конвоям и отправят в семь региональных отделов Центра примирения враждующих сторон

ТАРТУС /Сирия/, 7 мая. /ТАСС/. Российский контейнеровоз "Спарта-2" доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил журналистам начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-майор Андрей Терюхов.

"В качестве гуманитарной помощи населению в порт Тартус Сирийской арабской республики из Российской Федерации доставлено 846 тонн продовольствия", - сказал Терюхов.

Он добавил, что после выгрузки продукты распределят по конвоям и отправят в семь региональных отделов Центра примирения враждующих сторон. Часть гуманитарной помощи будет отправлена в провинции за Евфратом, где ее особенно ждут.

Генерал-майор напомнил, что всего с 2016 года Россия провела уже больше 2,4 тыс. гуманитарных акций и передала сирийцам более 4 тыс. тонн продовольствия и бутилированной воды, а также предметов первой необходимости. Кроме того, Россия отправила в Сирию более 4,5 тыс. тонн стройматериалов, а также строительную технику "в рамках оказания помощи по восстановлению городов". Сейчас в 10 провинциях идет ремонт и восстановление 176 дошкольных учреждений и 225 школ.

Заместитель директора терминала порта Тартус, инженер Али Юсеф, контролирующий разгрузку судна, рассказал, что выгружено уже 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и сгущенным молоком к празднику. "За последние пять лет Россия дала нам очень много, мы очень благодарны за эту гуманитарную помощь", - отметил он.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Дальнем Востоке не наблюдают попыток нарушений границы с Китаем
Китайские власти также усиливают меры охраны со своей стороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС