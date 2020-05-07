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75-летие Победы

Более 30 мемориалов привели в порядок перед 9 мая российские военнослужащие в Абхазии

Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военными проводятся ежегодно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии совместно с местными военными в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне облагородили памятники, захоронения и мемориалы на территории республики. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие России и Абхазии вместе с волонтерами в течение двух недель реставрировали и убирали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, которые являются историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе <…> Всего было приведено в порядок и восстановлено более 30 военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении.

Мероприятия по поддержанию памятников и их восстановление российскими и абхазскими военными проводятся ежегодно, отметили в пресс-службе ЮВО. 9 мая представители командования и военнослужащие российской военной базы возложат цветы и венки к мемориалам.

На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тыс. жителей Абхазии, напомнили в пресс-службе. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали героями Советского Союза.

Теги
АбхазияРоссия75-летие Победы
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