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МО пожаловалось в Роскомнадзор на фейковые сайты по поиску пропавших без вести на войне

В ведомстве также отметили, что на документы времен войны, которые размещаются на официальных порталах, наносятся водяные знаки, где написано, с какого ресурса документ взят и где находится источник информации

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство обороны (МО) России направило в Роскомнадзор жалобу на сайты, которые предлагают за деньги помочь в поиске пропавших без вести во время Второй мировой войны. Об этом во время пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС сообщил заместитель начальника управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"У нас есть законные способы противодействия. Это Роскомнадзор, куда мы направили обращение с адресами таких сайтов с просьбой заблокировать эти ресурсы", - отметил Таранов в ответ на вопрос о том, как Минобороны борется с подобными сайтами.

По словам начальника управления, также на документы времен войны, которые размещаются на официальных порталах, наносятся водяные знаки, где написано, с какого ресурса документ взят и где находится источник информации. Специального подразделения, которое ведет борьбу с фейковыми сайтами, в управлении нет, добавил Таранов.

Ранее помощник заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин сообщил, что архив Минобороны России ежегодно получает от 60 до 120 тыс. запросов о судьбах участников Великой Отечественной войны от родственников пропавших без вести, военнопленных и интернированных лиц. Он также напомнил, что военным ведомством совместно с Госархивом созданы электронные базы данных, в частности о погибших и пропавших без вести "Мемориал", другие - о подвигах участников войны.

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