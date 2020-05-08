"Севмаш" рассекретил архивы. Как подростки строили охотников за подлодками

ТАСС публикует исторические фотографии боевых кораблей и подлодок, построенных на судоверфи в Великую Отечественную войну, и рассказывает о малоизвестных фактах работы предприятия в военные годы

Крупнейшая российская судостроительная верфь — Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш") — накануне Дня Победы в специальном историческом проекте "Победный тыл" представила многочисленные архивные документы, фотографии и письма-воспоминания о том, как работал завод-гигант в 1941–1945 годах.

"Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации) известен прежде всего тем, что на нем было построено больше половины всего атомного флота нашей страны, а сейчас здесь, в Северодвинске, для Военно-морского флота РФ строятся две группировки атомных подводных лодок новых проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Но тогда, в июне 1941-го, война нарушила грандиозные планы корабелов, изменилась судостроительная программа завода №402 (так назывался "Севмаш") — создание эсминцев проекта 30 временно было приостановлено, отменена закладка целой серии кораблей. В постройке тогда находились линкоры "Советская Белоруссия" и "Советская Россия", шесть эсминцев проекта 30, и планировалось заложить еще шесть этой серии. Предприятие стало главным на севере страны по строительству и ремонту надводных кораблей и подлодок. Прямо со стапеля самого молодого на тот момент оборонного предприятия (отсчет истории ведется с 21 декабря 1939 года, когда был заложен первый корабль) большие охотники за субмаринами и крейсера уходили в бой. "Война вырвала их из деревень и бросила на завод" С началом войны строительство завода в Молотовске (ныне Северодвинск) было приостановлено, из 30 цехов в эксплуатацию были введены только основания наливных доков, корпусный цех, часть механического, инструментальный, ремонтно-механический, деревообделочный и цех покрытий. Более 30 цехов остались недостроенными.

Описание Фотография завода, выполненная американскими военными © Пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

Из шеститысячного коллектива с первым призывом на фронт ушли 2500 человек. К станкам встали женщины и подростки. В период войны коллектив состоял из 500 взрослых и 6 тыс. подростков. "Завод не построил к октябрю 1942 года ни одного корабля, ни разу за все время не выполнил план… Количественный, возрастной и квалификационный состав рабочих кадров завода был едва ли не единственным по своему несоответствию по всей стране, — писал в своих мемуарах директор судоверфи Сергей Боголюбов. — Завод-гигант, к тому же недостроенный везде и во всем, располагал 6000 мальчишек и девчонок, примерно наполовину каждого пола, в возрасте 15–18 лет с трехмесячным образованием школ фабрично-заводского обучения. Война и трудовая мобилизация вырвала их из архангельских деревень, где не везде было электричество, и бросила на наш завод".

Совершенно четко помню: пришел в первый механический цех. Остановился, оглядываю издали пролеты. Что за безобразие, большинство токарных станков без рабочих. Простой! Мне начальник цеха говорит: "Зайдите с обратной стороны, со стороны суппорта". Зашел. Действительно, стоят "работяги" за станками на деревянных подставках из мемуаров Сергея Боголюбова

Согласно архивам "Севмаша", в войну 75% работников завода составляла молодежь и женщины — бывшие домохозяйки, которые на производстве показали себя отличными работниками. Большую часть коллектива составляли подростки — недавние выпускники школы фабрично-заводского обучения и ремесленного училища. Они стремились стать передовиками производства. И для укрепления их духа и поддержания работоспособности были установлены дни отдыха (раз в неделю) и отпуск продолжительностью 12 рабочих дней.

Описание Приказ по заводу №402 НКСП СССР №76 © Пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

За самовольный уход с рабочего места грозило 6–8 лет тюрьмы. Однако количество осуждаемых росло, и дезертирство необходимо было остановить. Тогда завод получил разрешение самостоятельно определять необходимость отдачи беглецов под суд.

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Приказом директора от 27 июня 1941 года цеха были переведены на двухсменную работу — каждая по 11 часов. Тяжелым испытанием для здоровья оставшихся в городе жителей была нехватка продовольствия, изнурительные рабочие смены, неустроенный быт и отсутствие медикаментов. Были массовые заболевания туберкулезом, чесоткой, дизентерией и цингой. Так, в январе 1942 года, когда цинга быстро распространялась, на страницах газет опубликовали рецепт напитка, обладающего большими целебными свойствами. Его можно было приготовить из доступных всем еловых и сосновых иголок.

Описание Приказ по заводу №402 НКСП СССР №14 © Пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

"В заводской столовой всем на обед давали щи из крапивы, которую срезали на пустырях вблизи завода, а после обязательного одиннадцатичасового рабочего дня — по одной салаке, поджаренной на гидрожире. Люди засыпали, стоя у станков, и падали от истощения", — вспоминал потом заместитель начальника минно-­трального цеха Сергей Бондаревский.

В апреле 1943 года заместитель главы правительства СССР Анастас Микоян из резервного фонда страны выделил 22 тыс. талонов на питание, промышленные товары, текстиль, драп… Дополнительные талоны использовались в качестве поощрения за выполнение и перевыполнение производственных заданий. В Молотовске были выделены земли для индивидуального огородничества, закуплен семенной картофель. Организовано тепличное хозяйство в пригородном заводском совхозе и на теплотрассе у цехов. Во всех возможных местах на заводе были оборудованы парники для выращивания лука. Интерес вызывают опубликованные на историческом сайте фотографии территории завода, сделанные американцами и с помощью немецкой аэрофотосъемки.

Описание Немецкий аэрофотоснимок территории завода © Пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

От котелков до больших охотников Постановлением Государственного комитета обороны от 13 августа 1941 года судоверфи предписывалось строить большие морские охотники за подлодками проекта 122А. Они предназначались для борьбы с вражескими субмаринами на относительно небольшом удалении от военно-морских баз и на путях развертывания нашего флота. Осенью 41-го закладка четырех больших морских охотников состоялась. С осени 1941-го по осень 1942 года достраивались две субмарины серии XIII-38 –Л-20 и Л-22 (подводные минные заградители). Они были переведены в Молотовск с Балтийского завода по Беломоро-Балтийскому каналу. Известно, что потом эти корабли участвовали в войне — в поисковых и минно-заградительных действиях у берегов Северной Норвегии. 6 июля 1945 года Л-22 была награждена орденом Красного Знамени.

Также в сентябре 1941 года проходила ремонт крейсерская подводная лодка К-3, построенная на заводе №194 в Ленинграде. После чего она участвовала в прикрытии арктических конвоев PQ-10 и PQ-14.

В 1943-м здесь проходила испытания подлодка М-200. (Печально известная тем, что 21 ноября 1956 года в водах Балтийского моря она столкнулась с эсминцем — экипаж ее погиб. Это была одна из первых подлодок, потерянных ВМФ СССР уже в послевоенное время.) Во время войны ей было присвоено наименование "Месть" и она активно участвовала в боевых действиях на Севере, совершив несколько боевых походов. Так корабелы "Севмаша" в годы войны получили первый опыт подводного судостроения.

Однако с начала войны цехи переключились на выпуск продукции, крайне необходимой фронту и флоту: емкости под жидкое топливо и бензин, головки и корпуса бронебойных снарядов БС 76 мм (всего их было сделано 360 тыс. ед.), фугасные авиабомбы ФАБ (283 тыс. ед.), понтоны, взрыватели для глубинных бомб (54 тыс. ед.), артиллерийские башни, гребные винты (51 ед.), мостовые железнодорожные конструкции, автобензоцистерны (500 ед.) и многое другое.

На фронт отправлялись саперные лопаты, солдатские котелки (961 тыс. шт.) и даже кружки. Изготавливались миски, тазы, кровати, ведра, для нужд сельского хозяйства было сделано более 500 тыс. единиц запчастей для тракторов и другое мелкое оборудование. Предприятие также стало основным поставщиком тралов для противоминной защиты кораблей — всего за годы войны их было изготовлено 2027, что составило 45% от всего количества минной траловой продукции страны. С началом блокады Ленинграда заводу было поручено изготовление артиллерийских установок для миноносцев. В 1943 году завод был освобожден от производства армейских котелков и деталей взрывателей для глубинных бомб, и коллектив сконцентрировался на строительстве больших охотников за субмаринами, которые были заложены еще в 41-м. Как отмечается на историческом сайте, этот тип кораблей был выбран из-за их небольших размеров и водоизмещения, в связи с чем подросткам, составлявшим основной костяк коллектива, было под силу поднимать необходимые детали на станки. В отличие от других предприятий советской промышленности завод №402 без помощи иностранных специалистов преодолел трудности, связанные с монтажом и эксплуатацией импортных судовых дизелей, став пионером постройки кораблей проекта №122а и инициатором внедрения крупносекционной сборки их корпусов.

Описание Большие морские охотники 122А © Пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

За время войны для Северного флота завод сделал восемь таких кораблей, постоянно наращивая темпы строительства. Если два первых охотника были созданы в течение 76 и 39 дней, то все последующие — за 10–15 дней. Их испытания обеспечивала Беломорская военно-морская база.

Также за период с 1941 по 1945 год было отремонтировано 139 кораблей и вспомогательных судов ВМФ, в их числе 24 ледокола, 12 советских и 70 иностранных транспортов. Их общее водоизмещение составляло 850 тыс. тонн. Первое судно союзного конвоя — британский танкер "Сан-Амброзио" из каравана PQ-3 — порт Молотовска принял 26 ноября 1941 года. По трубопроводам, уложенным прямо на пешеходных мостках, танкер перекачал на берег 7410 тонн авиационного топлива, необходимого фронту. В дальнейшем нефтебаза станет единственным местом для приема нефтегрузов с танкеров, приходивших с конвоями в Белом море.

В годы войны здесь был организован морской порт, где разгружалось большее количество пришедших по северному пути союзных караванов, чем на других участках Архангельского порта. Транспортировка грузов велась через Норвежское, Баренцево и Белое моря. Незамерзающий Мурманск находился под непрекращающимся обстрелом немецкой авиации, порт Архангельск не был приспособлен для приемки кораблей с большой осадкой и проводки судов в зимнее время, а также массовой переработки военных грузов. Поэтому основной грузовой поток доставлялся в порт Молотовска.

Многие корабли нуждались в межрейсовом ремонте, который и осуществлял завод №402. Проводку караванов союзников во льдах Белого моря обеспечивали ледоколы, для чего было проведено их срочное перевооружение. Так, в ходе ремонта на палубу линейных ледоколов "Ленин" и "Лазарь Каганович" были установлены артиллерийские установки, крупнокалиберные зенитные пулеметы и 85-­мм зенитные орудия.

Ремонтировался тут и ледокол "Анастас Микоян", который пришел из Батуми. В конце своего кругосветного перехода он подорвался у Канина Носа (в Белом море) на немецкой мине. Пришлось восстанавливать ахтерштевень (задняя оконечность корабля) и почти полностью менять рулевое устройство. Не имея ни докового оборудования, ни достаточного количества причалов, судоверфь выполняла все текущие и аварийно-восстановительные ремонты. Так, летом 1942 года был отремонтирован получивший тяжелейшие повреждения эсминец "Громкий". Также вторую жизнь дали эсминцам "Куйбышев" и "Урицкий", сторожевому кораблю "Сапфир", четырем тральщикам и плавбазе "Память Кирова". В 1943-м в судоремонтных работах участвовало 720 рабочих основного производства из общего числа — 1936 человек.

В августе 1944-го был спущен на воду с открытого наклонного стапеля поперечным спуском эсминец проекта 30 "Осмотрительный". "Это была трудовая победа конструкторов завода, которые выполнили расчет поперечного спуска корабля. До этого в стране корабли такого большого водоизмещения этим способом не спускали", — сообщается на историческом сайте. За выполнение программы оборонного заказа в 1944 году заводу было вручено Красное знамя Государственного комитета обороны. "Поздравляю коллектив завода с крупной производственной победой. Решением ВЦСПС, Народного Комиссариата по итогам Всесоюзного соцсоревнования в ноябре месяце Вашему заводу присуждено первое место и Знамя Государственного Комитета Обороны… Народный Комиссар Носенко", — говорилось в правительственной телеграмме на имя директора предприятия.