Российские РЛС сопровождали 19 самолетов и 5 беспилотников, ведущих разведку у границ РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские РЛС за прошедшую неделю брали на сопровождение 24 летательных аппарата иностранных государств, осуществляющих разведку у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 19 самолетов-разведчиков и пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 186 летных смен на 78 аэродромах.