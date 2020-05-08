"Адмирала Кузнецова" планируют подготовить к испытаниям после ремонта к осени 2022 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" планирует к осени 2022 года завершить подготовку тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" к заводским ходовым испытаниям после ремонта и модернизации. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Предприятие разместило на нем уведомление о заказе на выполнение работ по покраске внешних поверхностей авианосца до 1 сентября 2022 года. На них планируется выделить более 250 млн рублей. Срок подачи заявок завершится 20 мая.

По общепринятой практике после завершения покрасочных работ корабль отправляется на заводские ходовые испытания.

В пресс-службе "Звездочки" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подтвердили наличие таких планов, отметив, что все работы будут выполняться в условиях повышенных мер безопасности с учетом пандемии коронавируса.

В настоящее время "Адмирал Кузнецов" находится на 35-м судоремонтном заводе (филиал "Звездочки" в Мурманске). Его сдача после ремонта запланирована на 2022 год.

Ремонт и модернизация авианосца

"Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. Авианосец получит новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.

С начала ремонта корабля на нем или рядом с ним случились два ЧП с гибелью людей. 30 октября 2018 года при выводе авианосца из плавучего дока ПД-50 82-го судоремонтного в Росляково док стал тонуть. Из-за возникшего крена на палубу авианосца упал кран. Погиб один человек. 12 декабря 2019 года на корабле возник пожар. При его тушении погибли два человека.