{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Первый самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с пандемией, вылетел из Италии домой

ВЕРОНА /Италия/, 8 мая. /ТАСС/. Первый самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находятся военнослужащие и специальная техника, вылетел из Италии в Россию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию", - сказали в Минобороны.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
"Адмирала Кузнецова" планируют подготовить к испытаниям после ремонта к осени 2022 года
Все работы будут выполняться в условиях повышенных мер безопасности с учетом пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС