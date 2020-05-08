Первый самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с пандемией, вылетел из Италии домой

ВЕРОНА /Италия/, 8 мая. /ТАСС/. Первый самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находятся военнослужащие и специальная техника, вылетел из Италии в Россию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома Виллафранка (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию", - сказали в Минобороны.