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Пандемия коронавируса нового типа

Первые российские военные вернулись из Италии

Торжественная церемония встречи состоится после процедур термометрии и экспресс-тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусом, приземлился в пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

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"После проведения обязательных процедур термометрии и экспресс-тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции на аэродроме с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер пройдет торжественная церемония встречи прибывшего из Италии личного состава", - сказали в Минобороны.

В пути находится второй борт ВКС с военными и техникой. 8 мая в Москву должны вернуться в общей сложности 20 военнослужащих и четыре единицы техники.

С 22 марта по 7 мая специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешия. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1 млн. 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 500 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

С началом функционирования полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля года российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, 76 пациентов выздоровели и выписаны. Для работы в полевом госпитале были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, в состав которых входили 32 медицинских специалиста.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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