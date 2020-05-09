Шойгу заявил, что нынешние военнослужащие продолжают традиции советских воинов-победителей

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив беспримерный героизм и несокрушимость духа советских воинов, чьи традиции продолжает сегодняшняя армия. Приказ министра опубликован в аккаунте Минобороны в Facebook.

"Поздравляю вас с всенародным праздником - Днем Победы! 75 лет назад советский народ и воины Красной Армии, преодолев тяжелейшие испытания войны, показав беспримерный героизм и несокрушимость духа, разгромили войска немецко-фашистских захватчиков", - написано в приказе.

Шойгу отметил, что в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот великий подвиг, который совершили отцы, деды и прадеды во имя свободы и независимости родной Отчизны. "Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости", - отмечается в приказе.

По мнению министра обороны, нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции предшественников-победителей. "Личный состав Вооруженных сил РФ с честью выполняет свой воинский долг, на самом высоком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и укреплению обороноспособности государства", - говорится в документе.

Министр обороны пожелал военнослужащим "крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя Родины".