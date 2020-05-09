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75-летие Победы

Летчики ВКС России провели авиапарад в честь Дня Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии

В парадном строю прошли транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 9 мая. /ТАСС/. Летчики российских Воздушно-космических сил провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии.

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В парадном строю прошли транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Также в сирийском небе показался самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении пары бомбардировщиков Су-24, шедших на расстоянии 30 метров от лидера и имитировавших дозаправку в воздухе.

"В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того чтобы вдали от Родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю, и напомнить себе, что есть на кого равняться и у кого учиться", - рассказал пилот самолета Су-24 Сергей Дмитриев.

Летчики опытные, некоторые не раз принимали участие в парадах Победы, тем не менее даже им не приходится расслабляться во время праздничного пролета. "Самое сложное - это выдержать все параметры полета: строй, скорость, ну и, конечно, выход по времени точный", - рассказал пилот Су-34 Василий Петров.

За воздушным парадом наблюдали и в Латакии. Участницы акции "Бессмертный полк" Елена Саад, Елена Нассер, Татьяна Кассаб и координатор акции в Сирии Инна Боридко вынесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной, и следили за военными летчиками.

Командование и военнослужащие группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, представители командования Вооруженных сил Сирии, а также руководство провинции Латакия возложили венки к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, а также приняли участие в торжественном митинге. Военнослужащие также в прямом эфире посмотрели обращение президента Владимира Путина к россиянам. В завершение торжественных мероприятий запланировано открытие фотовыставки, посвященной Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и концерт военных ансамблей клуба военно-патриотической песни.

Теги
СирияРоссия75-летие Победы
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