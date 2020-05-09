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75-летие Победы

Путин поручил Шойгу поблагодарить участников и организаторов воздушных парадов

Торжественные пролеты прошли в 47 городах, в них задействовали около 600 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу поблагодарить всех летчиков и организаторов воздушных парадов в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли в субботу по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Президент Российской Федерации [Владимир] Путин поручил министру обороны Российской Федерации [Сергею] Шойгу передать благодарность всему летному составу и наземным службам Министерства обороны Российской Федерации, которые проводили и обеспечивали воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы", - говорится в сообщении.

По решению главы государства авиационные парады, в отличие от традиционного парада, в этом году состоялись. Торжественные пролеты прошли в 47 городах РФ, в них задействовали около 600 самолетов и вертолетов. Наибольшее число воздушных судов увидели жители Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Твери, Мурманска и Керчи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия75-летие Победы
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