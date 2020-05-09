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В Подмосковье завершили строительство главного храма Вооруженных сил РФ

Из-за пандемии коронавируса официальную церемонию открытия храма отложили
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Военные строители завершили возведение главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот", сообщило в субботу Минобороны РФ на своей странице в Twitter.

' ТАСС'

"Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено", - говорится в сообщении.

Открыть и освятить храм планировалось к Дню Победы, но из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия были отложены.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России и возведенный на пожертвования, строился к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что храм украсят мозаиками с портретами президента России Владимира Путина и Иосифа Сталина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 апреля рассказал ТАСС, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Позже председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил ТАСС, что эта мозаика переделывается в мастерской-изготовителе и изображения первых лиц государства будут с нее убраны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСталин, Иосиф Виссарионович
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