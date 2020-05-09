{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

"Северсталь" разработала две новые марки стали для перспективных бронемашин и БТР

По словам представителей компании, броневая марка 500-го класса демонстрирует четвертый класс бронезащиты, а при определенных углах обстрела достигается и пятый

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Две новые броневые марки стали 500-го и 550-го классов для перспективной колесной бронетехники и бронетранспортеров разработаны в России специалистами компании "Северсталь". Об этом в субботу сообщили в ее пресс-службе.

"Новые броневые марки 500-го, а впоследствии и 550-го классов смогут заменить применяемые сейчас марки в новом поколении колесной техники, которая идет на замену БТР и других типов легкой техники", - говорится в сообщении.

По словам представителей компании, броневая марка 500-го класса демонстрирует четвертый класс бронезащиты, а при определенных углах обстрела достигается и пятый. Она уверенно выдержала пулевые испытания и проходит постановку на учет Министерства обороны РФ для применения в оборонном комплексе страны.

Кроме того, компьютерное моделирование показало целесообразность применения этой броневой марки для производства пулерассеивающих сеток. Защитные свойства изготовленной из нее сетки превосходят характеристики образцов из обычных сталей: увеличивается угол отклонения пули от начальной траектории и повышается степень поглощения ее кинетической энергии.

Марка 550-го класса выдерживает прямое попадание пули из снайперской винтовки Драгунова и обеспечивает пятый класс бронезащиты. Ее улучшенный аналог востребован на российском рынке легкой техники коммерческого назначения - в гражданской броне и бронеавтомобилях.

Как напомнили в пресс-службе, компания поставляет предприятиям российского ОПК более десяти марок стали, в частности бронесталь специального и коммерческого назначения, специальные судовые стали и другое.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Российские военные в честь Дня Победы проехали по городам Армении под музыку времен войны
Они также приняли участие в возложении венков и цветов к Вечному огню на мемориальных комплексах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС