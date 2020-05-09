"Северсталь" разработала две новые марки стали для перспективных бронемашин и БТР

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Две новые броневые марки стали 500-го и 550-го классов для перспективной колесной бронетехники и бронетранспортеров разработаны в России специалистами компании "Северсталь". Об этом в субботу сообщили в ее пресс-службе.

"Новые броневые марки 500-го, а впоследствии и 550-го классов смогут заменить применяемые сейчас марки в новом поколении колесной техники, которая идет на замену БТР и других типов легкой техники", - говорится в сообщении.

По словам представителей компании, броневая марка 500-го класса демонстрирует четвертый класс бронезащиты, а при определенных углах обстрела достигается и пятый. Она уверенно выдержала пулевые испытания и проходит постановку на учет Министерства обороны РФ для применения в оборонном комплексе страны.

Кроме того, компьютерное моделирование показало целесообразность применения этой броневой марки для производства пулерассеивающих сеток. Защитные свойства изготовленной из нее сетки превосходят характеристики образцов из обычных сталей: увеличивается угол отклонения пули от начальной траектории и повышается степень поглощения ее кинетической энергии.

Марка 550-го класса выдерживает прямое попадание пули из снайперской винтовки Драгунова и обеспечивает пятый класс бронезащиты. Ее улучшенный аналог востребован на российском рынке легкой техники коммерческого назначения - в гражданской броне и бронеавтомобилях.

Как напомнили в пресс-службе, компания поставляет предприятиям российского ОПК более десяти марок стали, в частности бронесталь специального и коммерческого назначения, специальные судовые стали и другое.