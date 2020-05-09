Замглавы Минобороны РФ передал президенту Туркмении знамя полка, в котором воевал его дед

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого во время Великой Отечественной войны воевал дед главы республики. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

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"Во время торжественной церемонии передачи боевого знамени заместитель министра обороны РФ обратил внимание на то, что свыше 300 тыс. бойцов из Туркменистана приняли участие в сражениях на всех фронтах войны, 104 человека удостоены высокого звания Героя Советского Союза", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что боевое знамя станет напоминанием о той жертве, которую принес туркменский народ для приближения Победы.

"Именно советский народ стал надеждой и оплотом всего человечества, главным освободителем от коричневой чумы", - отметил Фомин.

Заместитель министра обороны РФ в ходе визита также возложил цветы к мемориальному комплексу "Народная память".