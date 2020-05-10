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Вузы Воздушно-космических сил выпустили более 4 тыс. офицеров

Среди выпускников есть около 60 девушек

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Несколько вузов Воздушно-космических сил (ВКС) выпустили в День Победы более 4 тыс. офицеров. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

"Более 2 100 курсантов и слушателей выпустила Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина в Воронеже вместе с филиалом в Челябинске. Военно-космическая академия им. Можайского в Санкт-Петербурге выпустила более 1 100 человек, из которых более 1 000 выпускников, в том числе около 60 девушек, получили лейтенантские погоны", - сообщили в ведомстве.

Еще около 400 офицеров выпустила Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова в городе Твери, также выпуск 500 офицеров состоялся в высшем военном училище ПВО в Ярославле, уточнили в министерстве.

Ко всем выпускникам по видеосвязи обратился президент Владимир Путин, который подчеркнул, что армия - это гарант безопасности страны и новоиспеченные специалисты должны понимать всю ответственность и важность своего предназначения в войсках.

Всего вузы Минобороны по всей России выпустили 9 мая более 12 тыс. молодых офицеров.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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