Учения десанта прошли в Карачаево-Черкесии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" прикрыли высадку воздушного десанта на учениях в горах Карачаево-Черкесии. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Во время практических занятий ударные вертолеты Ми-28Н осуществили сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, выполняющих десантирование групп спецназа в горной местности", - говорится в сообщении.

Экипажи вертолетов Ми-28Н в составе авиационного звена также отработали элементы сложного пилотажа.

Всего в учениях было задействовано 15 боевых вертолетов, уточнили в пресс-службе.