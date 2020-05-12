Два самолета вернут из Италии в Россию еще 14 военных

БЕРГАМО /Италия/, 12 мая. /ТАСС/. Еще 14 российских военных, помогавших Италии в борьбе с коронавирусом, вернутся во вторник на двух самолетах ВКС РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"12 мая планируется совершить два самолеторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и три единицы специальной военной техники", - сообщили в ведомстве.

Они будут доставлены в Россию самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

По данным военного ведомства, колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны выдвинулась из пункта временной дислокации в Бергамо на аэродром Виллафранка в Вероне.

Ранее из Италии в Россию вернулись более 40 военных.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны.