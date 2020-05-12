Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ выросло до 1 709

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ увеличилось за сутки на 20 - с 1 689 до 1 709, говорится в опубликованном во вторник бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 12 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 709 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в документе.

По состоянию на 11 мая число заразившихся военнослужащих составляло 1 689.

В военном ведомстве уточнили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии - два человека, в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания. С марта по 12 мая выздоровел 431 военнослужащий.

По состоянию на 12 мая коронавирус также выявлен у 38 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 205 случаев заражения, а также 389 случаев среди гражданского персонала.

Также в министерстве уточнили, что с марта по 12 мая выздоровели 603 человека из числа курсантов и слушателей вузов, 270 воспитанников довузовских учебных заведений и 89 гражданских специалистов в структурах Минобороны.