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Пандемия коронавируса нового типа

Восьмой самолет с российскими военными вылетел из Италии в Россию

12 мая двумя самолетами в Россию должны доставить 14 военнослужащих и три единицы специальной техники

ВЕРОНА /Италия/, 12 мая. /ТАСС/. Восьмой самолет с российскими военнослужащими и специальной техникой вылетел из итальянской Вероны в Россию, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

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"С аэродрома Виллафранка в Российскую Федерацию вылетел восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

12 мая двумя самолетами в Россию из Италии должны быть доставлены 14 военнослужащих и три единицы специальной техники. Ранее в Россию вернулись из Италии более 40 военных.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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