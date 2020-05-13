Минобороны готово к маневру с призывом в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генштаб ВС РФ предусмотрел возможность маневра призывными ресурсами в случае осложнения обстановки с коронавирусом в субъектах РФ. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью газете "Красная звезда".

"В случае же осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами", - сказал начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что контроль призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирован с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. "При этом информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном времени", - отметил он.

По словам Герасимова, в первую очередь на заседания призывных комиссий будут вызваны граждане, которые могут быть гарантированно направлены в войска.

"И таких - не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва - на сегодняшний день отобрано порядка 140 тысяч. При этом в соответствии с указом президента РФ войска должны пополнить 135 тысяч новобранцев", - отметил начальник Генштаба.

Церемония присяги

Родители новобранцев весеннего призыва в этом году не смогут присутствовать на церемонии присяги из-за коронавируса, торжественная отправка в войска также не планируется. По словам Герасимова, здоровье призывников для военного ведомства превыше всего, "поэтому проведение торжественных отправок со сборных пунктов субъектов РФ до снятия противоэпидемических ограничений не планируется".

"Не допускается также в целях исключения инфицирования личного состава присутствие родителей военнослужащих в местах их проживания и районах дислокации воинских частей при проведении ритуала приведения пополнения к военной присяге", - сказал Герасимов.

Он напомнил, что для призывников и их родителей в Генеральном штабе, штабах военных округов и военных комиссариатах с 1 апреля работают прямые телефонные линии.

"Здесь и призывники, и их родители могут получить ответ на любой интересующий их вопрос, касающийся призыва. Отмечу, что за все время нам уже поступило более 4 тысяч звонков, и ни один из них не остался без внимания", - отметил начальник Генштаба.

Он отметил, что также можно задать интересующие вопросы через виртуальную приемную военного ведомства.

Научные роты

Научные роты ВС РФ в рамках весеннего призыва пополнят 470 человек, сообщил Герасимов.

"Мы продолжим комплектовать научные роты, в том числе и Военный инновационный технополис "Эра", а также научно-производственные роты военнослужащими с высшим образованием. В эти роты будет направлено 470 человек", - сказал Герасимов.

По его словам, наиболее перспективные спортсмены - 189 человек - будут направлены в спортивные роты, "которые обеспечивают наряду с военной подготовкой развитие их способностей и обеспечивают достижение высоких спортивных результатов".

Увольнение в запас

Военнослужащие, заразившиеся коронавирусной инфекцией, не смогут уволиться в запас до полного выздоровления. "В случае заболевания коронавирусом военнослужащие будут увольняться только после выписки из лечебного учреждения, а контактные - после завершения медицинского наблюдения и получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования", - сказал Герасимов.

По его словам, в настоящее время к местам проживания убыло более 6 тысяч военнослужащих. Он напомнил, что их своевременное увольнение обеспечивают командиры воинских частей, которые проводят инструктаж и организованную отправку уволенных в запас граждан, в том числе их доставку до железнодорожного вокзала или аэропорта.

"Кроме того, эти граждане также обеспечиваются медицинскими масками и дезинфицирующими средствами с учетом времени нахождения в пути следования", - отметил Герасимов.

Изоляторы для призывников

Призывники будут проходить экспресс-тест на коронавирус на сборных пунктах перед медосмотром, а для тех, у кого будет выявлено заражение, подготовлены изоляторы, сообщил Герасимов.

"Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции. Лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что для проведения дезинфекционных мероприятий на сборные пункты выделены специальная техника войск РХБ защиты, 32 нештатные дезинфекционные команды, 3,7 тонны дезинфицирующих средств. "Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов РФ подготовлены специальные изоляторы", - отметил начальник Генштаба, добавив, что в военных комиссариатах созданы запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Начальник Генштаба сообщил, что все перевозки новобранцев спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами, в том числе будут использоваться отдельные железнодорожные вагоны. "При этом количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих будет сокращено на треть. Самолеты же гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами", - подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что по прибытии в части призывники пройдут двухнедельный карантин, во время которого также будут проводиться медицинские осмотры, психологическое обследование и социально-психологическое изучение. "Во время карантина новобранцы не останутся без дела. С ними предусмотрены занятия по совершенствованию начальной военной подготовки с использованием тренажеров и другой учебно-материальной базы", - добавил начальник Генштаба.

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая. Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля армию пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года.