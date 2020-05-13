Седьмой самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Седьмой самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России прибыл из Италии на подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

"На аэродром "Чкаловский" прибыл седьмой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все прибывшие военнослужащие проходят обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее сообщалось, что 12 мая двумя самолетами в Россию из Италии должны были быть доставлены 14 военнослужащих и три единицы специальной военной техники, сообщили в Минобороны.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, 76 из них уже выздоровели и выписаны.