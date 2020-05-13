{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Дочка" Ростеха испытывает стреляющий щит по заказу одной из силовых структур

Щит "Легион" разработали на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения "Оса"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "НИИ Прикладной химии" (НИИПХ, входит в Ростех) проводит испытания стреляющего щита "Легион" в интересах одной из российских силовых структур. Об этом ТАСС сообщил заместитель управляющего директора НИИПХ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артем Муранов.

"Есть типовое изделие [щит "Легион"], которое мы разработали, которое поставляется на экспорт. В интересах внутреннего заказчика сейчас проводим комплекс испытаний. В зависимости от пожеланий заказчика, по результатам испытаний, при необходимости, можем доработать его", - сообщил Муранов.

Щит "Легион" был разработан в 2016 году на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения "Оса" - в него встроен модуль с кассетой на 12 патронов нелетального действия.

"На рукоятке имеется тумблер. Сотрудник правоохранительных органов может и защищать себя, и вести активную оборону в случае неблагоприятной оперативной обстановки. Там также идут патроны травматического, раздражающего, светозвукового действия - тумблер позволяет выбрать тип применяемого патрона", - напомнил собеседник.

На мировом рынке изделие было впервые представлено на международной выставке вооружений IDEX-2017 в Дубае.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Восьмой самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии
Ранее сообщалось, что 12 мая двумя самолетами из Италии должны были быть доставлены 14 военнослужащих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС