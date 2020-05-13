"Дочка" Ростеха испытывает стреляющий щит по заказу одной из силовых структур

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "НИИ Прикладной химии" (НИИПХ, входит в Ростех) проводит испытания стреляющего щита "Легион" в интересах одной из российских силовых структур. Об этом ТАСС сообщил заместитель управляющего директора НИИПХ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артем Муранов.

"Есть типовое изделие [щит "Легион"], которое мы разработали, которое поставляется на экспорт. В интересах внутреннего заказчика сейчас проводим комплекс испытаний. В зависимости от пожеланий заказчика, по результатам испытаний, при необходимости, можем доработать его", - сообщил Муранов.

Щит "Легион" был разработан в 2016 году на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения "Оса" - в него встроен модуль с кассетой на 12 патронов нелетального действия.

"На рукоятке имеется тумблер. Сотрудник правоохранительных органов может и защищать себя, и вести активную оборону в случае неблагоприятной оперативной обстановки. Там также идут патроны травматического, раздражающего, светозвукового действия - тумблер позволяет выбрать тип применяемого патрона", - напомнил собеседник.

На мировом рынке изделие было впервые представлено на международной выставке вооружений IDEX-2017 в Дубае.