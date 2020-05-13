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Путин: боевая авиация России намного превосходит иностранные аналоги

Президент отметил, что РФ входит в число немногих стран, способных выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Государство должно поддержать авиационную промышленность РФ, которая на равных конкурирует с зарубежными производителями, а в сфере боевой авиации демонстрирует превосходство. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно - предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран мира, способных выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов, что является огромным конкурентным преимуществом и воплощением потенциала российской экономики, промышленности, науки и образования.

"Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым [параметрам], по боевой авиации - намного превосходят их", - сказал Путин.

Кроме того, продолжил глава государства, возможности российского авиапрома позволяют работать над новыми, перспективными моделями, в том числе - над среднемагистральным самолетом МС-21, который сейчас проходит летные испытания. "По-моему, уже свыше 300 полетов совершено, это практически треть от того, что нужно", - заметил президент. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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