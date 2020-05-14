"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия

ТАСС — о том, как крупнейшие мировые поставщики военной техники и вооружения справляются с работой в условиях распространения коронавируса, а также изменили ли планы по производству продукции. С началом пандемии многие российские оборонные заводы начали поддерживать систему здравоохранения, выпуская различные медицинские изделия

Пандемия COVID-19 парализовала работу многих оборонных компаний по всему миру. В большинстве случаев это коснулось зарубежных предприятий малого и среднего бизнеса, тогда как у крупных российских корпораций и холдингов, в особенности занимающихся исполнением гособоронзаказа (ГОЗ), ситуация находится под контролем. Зарубежная "оборонка" Авиационно-космическая корпорация Airbus в конце марта — начале апреля закрывала ряд своих предприятий в Испании, Германии и Соединенных Штатах Америки на карантин, сроки которого варьировались от трех-четырех дней до нескольких недель. Значительная часть сотрудников корпорации переводилась на удаленную работу, а на производственных площадках выполнялись только работы в рамках оборонных контрактов и мероприятия, требующие срочного вмешательства персонала. Airbus широко применяла опытные образцы авиационной техники как гражданского, так и военного назначения для перевозки средств индивидуальной медицинской защиты (СИМЗ) из Китая в Европу и последующего их распределения по странам региона. На предприятиях корпорации было налажено производство простейших СИМЗ, в частности пластиковых масок-визоров для защиты лица.

Описание Сотрудники Airbus во время производства простейших СИМЗ © AP Photo/Jon Super

Пандемия оказала существенное влияние на выручку Airbus за I квартал 2020 года, которая составила €10,5 млрд — почти на €2 млрд меньше, чем за указанный период предыдущего года. Вместе с тем, как говорится в крайнем ежеквартальном отчете компании, выручка оборонного подразделения — Airbus Defence and Space — осталась достаточно стабильной, более того, предприятия этого подразделения получили несколько новых заказов общей стоимостью порядка €1,7 млрд. Вертолетостроительная дочка Airbus — Airbus Helicopters — даже нарастила объем выручки на 19% и незначительно увеличила объем поставок винтокрылых машин (47 и 46 соответственно) по сравнению с I кварталом 2019-го, что объясняется удачно сложившейся структурой поставок и ростом объемов оказания услуг.

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Американская корпорация Boeing приостанавливала работу предприятия, выпускающего среднюю и тяжелую военную вертолетную технику, а также конвертопланы V-22 Osprey. Ее выручка за I квартал 2020 года снизилась на 26% по сравнению с I кварталом 2019-го ($16,908 млрд и $22,917 млрд соответственно). При этом оборонное подразделение компании — Boeing Defense, Space & Security — понесло некоторые потери: выручка за I квартал 2020-го и 2019-го годов составила $6,042 млрд и $6,587 млрд соответственно (снижение на 8%). Главной причиной снижения оборонной выручки Boeing стал не коронавирус, а необходимость решения ряда технических проблем, связанных с новым самолетом-заправщиком KC-46A Pegasus.

Описание Boeing KC-46A Pegasus © VanderWolf Images/Shutterstock/FOTODOM

Общий финансовый объем портфеля заказов Boeing Defense, Space & Security по состоянию на конец I квартала текущего года составил $64 млрд, при этом 28% пришлось на заказы из-за рубежа. В I квартале 2020 года Boeing поставил заказчикам 39 единиц военной авиационной техники, что значительно меньше, чем за соответствующий период прошлого года (60 самолетов и вертолетов). Вместе с тем этот показатель превышает самый низкий результат поставок в прошлом году (36 машин). Boeing также производит простые СИМЗ, в частности печатает маски-визоры на 3D-принтерах, и задействует свой парк авиатехники, например тяжелый грузовой авиалайнер Dreamlifter, для их доставки, в том числе из-за рубежа.

Крупнейшая оборонная компания мира — американская корпорация Lockheed Martin — также проводит ряд крупных мер по сокращению издержек и выпуску простых СИМЗ; вместе с тем она делает упор на сохранение персонала. Выручка компании за I квартал 2020 года даже опередила (пусть и незначительно) прошлогодние показатели и составила $15,651 млрд ($14,336 млрд в I квартале 2019 года). Несмотря на пандемию, прогноз по общей выручке в 2020 году практически не снизился: в январе 2020 года предполагалось, что Lockheed Martin заработает в текущем году в общей сложности $62,75–64,25 млрд, а в конце марта — $62,25–64 млрд. Таким образом, прогноз выручки корпорации сократился всего лишь на $250 млн. Вместе с тем коронавирус существенно затормозил программу испытаний новейшего истребителя пятого поколения F-35 Lightning II; также ожидается, что объем заказов на эти машины снизится в ближайшей перспективе. В марте производство компонентов F-35 было временно приостановлено на предприятиях в Италии и Японии.

Описание Истребитель F-35 Lightning II © George Frey/Getty Images

Крупнейший американский строитель атомных подводных лодок (АПЛ) — компания General Dynamics Electric Boat — также продолжает выполнение оборонных контрактов. В начале апреля предприятие сдало Военно-морским силам США 18-ю подлодку класса Virginia, Delaware (SSN 791), а в середине месяца — 19-ю АПЛ данного класса Vermont (SSN 792). Однако из-за пандемии было отменена торжественная церемония передачи кораблей. Свои обязательстве в сфере выполнения оборонных контрактов выполняет и немецкое кораблестроительное предприятие ThyssenKrupp Marine Systems, которое в начале апреля передало иностранному заказчику, ВМС Египта, очередную дизель-электрическую подводную лодку проекта Class 209/1400mod. Так же, как и в случае с АПЛ класса Virginia, торжественная церемония передачи была отменена.

Описание Кораблестроительное предприятие ThyssenKrupp Marine Systems © AP Photo/Heribert Proepper

Пандемия также оказала влияние на выручку от реализации продукции военного назначения крупнейшей германской оборонной компании Rheinmetall. В соответствии с отчетом концерна за I квартал 2020 года, новый финансовый год для его оборонного подразделения начался успешно: выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила, соответственно, €740 млн против €629 млн. Согласно документу, финансовый объем портфеля заказов оборонного подразделения Rheinmetall за I квартал 2020 года вырос до €731 млн, что на 30% превышает показатели января — апреля 2019-го. Общий объем увеличился по сравнению с предыдущим годом на 16% и составил €10,034 млрд.

На данный момент Rheinmetall не ожидает, что коронавирус окажет какое-либо серьезное воздействие на оборонное подразделение в этом году из отчета концерна за I квартал 2020 года

Вместе с тем прогнозы выручки автомобильного кластера и общая выручка группы компаний Rheinmetall на 2020 год существенно снижены по сравнению со сделанными ранее.

Ряд дочерних предприятий концерна начал самостоятельное производство медицинских средств. Так, завод в Кейптауне (Южно-Африканская Республика), принадлежащий Rheinmetall Denel Munition, уже производит до 100 тыс. литров дезинфицирующих средств в день. В качестве дальнейших мер поддержки [борьбы с коронавирусом] крупнейший немецкий производитель сухопутной техники рассматривает поставки большего количества защитной одежды и медицинских масок (сообщалось о поставке до 6 млн штук вооруженным силам Германии), а также сборку на своих мощностях медицинской техники, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Описание Произведенный в рамках консорциума Ventillator Challenge UK поглотитель, входящий в состав аппарата ИВЛ © AP Photo/Jon Super

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems является одним из ключевых участников консорциума Ventillator Challenge UK, в рамках которого объединили усилия все британские производители аппаратов ИВЛ. BAE Systems, в частности, оказывает поддержку участникам Ventillator Challenge UK в увеличении объемов производства уже зарекомендовавшего себя аппарата ИВЛ, который был разработан одной из британских медицинских компаний: так, BAE Systems поставляет компоненты и детали новых аппаратов ИВЛ и помогает сократить процесс окончательной сборки этих медустройств. Наша "оборонка" Несмотря на пандемию, контрактные обязательства по ГОЗ и военно-техническому сотрудничеству продолжают выполнять и предприятия российского ОПК. На всех постоянно проводятся мероприятия по санитарной обработке — делается все возможное, чтобы минимизировать эпидемиологические риски для работников.

Описание Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова © Евгений Курсков/ТАСС

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") часть специалистов работает в режиме удаленного доступа — особенно из инженерных и корпоративных центров. Но об остановке заводов, которые в составе ОАК, речи нет — также продолжается выполнение обязательств перед заказчиками. "По выполнению ГОЗ и выполнению контрактов по линии военно-технического сотрудничества рисков для корпорации мы не видим", — сообщал в начале апреля гендиректор Юрий Слюсарь. В частности, 23 апреля Минобороны РФ было передано два стратегических ракетоносца Ту-160, прошедших модернизацию на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"). Также в апреле после покраски передан на плановые испытания очередной самолет Ил-76МД-90А, построенный на АО "Авиастар-СП" в рамках контракта с Минобороны РФ.

Описание Самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе "Авиастар-СП" © Марина Лысцева/ТАСС

Не останавливается производство и на нижегородском авиазаводе "Сокол". Там уже завершено изготовление первого отсека фюзеляжа гражданского самолета Ил-114-300. Всего же на авиазаводе будет изготовлено семь отсеков фюзеляжа. На базе Летно-испытательного института им. Громова в Жуковском с 22 апреля возобновились после приостановки на фоне пандемии коронавируса регулярные полеты самолета МС-21-300, проводимые в рамках программы летных испытаний.

Продолжает работу для выполнения ключевых задач по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества холдинг "Вертолеты России". В зависимости от решений местных властей и эпидемиологической обстановки на ключевых производственных площадках холдинга с 20 апреля на работу вышли от 30% до 75% персонала. На проходных заводов производится бесконтактный замер температуры сотрудников и обработка рук антисептиками. На рабочих местах соблюдается дистанция 1,5 метра, проводится регулярная дезинфекция. В пресс-службе также отметили, что ряд вертолетных заводов приступил к изготовлению многоразовых масок, а административный и обеспечивающий персонал переведен на удаленную работу.

Не приостанавливалась работа и на предприятиях концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ), производящего сухопутную технику. "Свою деятельность продолжили производства с непрерывным циклом и подразделения, от которых зависит жизнеобеспечение предприятий, а в некоторых случаях и городов", — говорил в апреле глава УВЗ Александр Потапов.

Для нас очень важно сохранить и людей, и экономику наших предприятий, не утратить наш профессионализм и компетенции. География наших производств очень обширна, и обстановка в каждом регионе нашего присутствия разная Александр Потапов генеральный директор УВЗ

Так, несмотря на пандемию, российская армия получила одну из самых мощных в мире самоходных пушек после модернизации — 203-мм самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка", произведенную на АО "Уралтрансмаш". Поступила и первая партия новейших танков Т-90М "Прорыв". А еще в начале апреля УВЗ приобрел для Нижнетагильского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" стационарное лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус. Более 30 тысяч работников "Уралвагонзавода" — жители Нижнего Тагила.

Описание Самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка" © Пресс-служба Ростеха/ТАСС

Еще один флагман отечественного ОПК — концерн ВКО "Алмаз-Антей", который объединяет в своем составе свыше 60 заводов, научно-производственных объединений и конструкторских бюро, — также во время пандемии стабильно выполняет свои обязательства в рамках ГОЗ, ведет разработку и испытания новейших образцов продукции военного назначения. Глава концерна Ян Новиков обратился с речью к многотысячному коллективу оборонного холдинга в связи с его 18-летием в апреле: "В это непростое для страны, да и всего мира время, в условиях экономического кризиса и пандемии нам необходимо учиться выполнять поставленные перед нами задачи в сложной эпидемиологической обстановке. И нельзя поддаваться ни панике, ни безрассудству".

Страх — это стресс, а стресс — это убийца иммунитета. С безрассудством же никакого иммунитета вообще не хватит. Я уверен, что мы выполним все стоящие перед нами задачи и по гособоронзаказу, и по экспортным контрактам Ян Новиков глава концерна ВКО "Алмаз – Антей"

Именно "Алмаз-Антей" производит лучшие в мире зенитные ракетные системы и комплексы — семейства "Тор", "Бук", С-300, С-350, С-400 и перспективные С-500. На предприятиях холдинга трудятся свыше 130 тыс. человек, продукция стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. "Сложившиеся обстоятельства не повлияют на исполнение долгосрочных планов. Ижевский электромеханический завод "Купол" планирует выполнить все обязательства перед заказчиками", — подчеркнули в пресс-службе оборонного предприятия, который производит комплексы "Тор".

Описание ЗРС С-400 на заводе концерна "Алмаз-Антей" © Михаил Метцель/ТАСС

Судостроительные заводы, несмотря на временный простой и ряд сложностей с иностранными контрагентами, не поменяли своих планов по выполнению заказов из-за пандемии коронавируса. "Что касается заказчиков, то предметной речи о пересмотре договоров пока не идет. Серьезных сдвигов сроков в части наших обязательств мы также не ожидаем на текущий момент, хотя понятно, что нынешняя ситуация не может совсем не оказать влияние на сдаточную программу", — сообщил в интервью информационному порталу "Корабел.ру" президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Описание Блок корпусных производств судостроительного комплекса "Звезда" © Юрий Смитюк/ТАСС

Ситуация с распространением коронавируса создает определенные вопросы, связанные с организацией работы, но не сказывается на исполнении госзаказа и не приведет к срыву сроков, считает гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" (Татарстан) Ренат Мистахов. По кораблям, которые планируется сдать в текущем году, предприятие работает с опережением сроков на три-четыре месяца. По его словам, в этом году планируется сдача пограничного корабля проекта 22100 "Океан" и малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян". В то же время в компаниях отмечают проблемы с поставками оборудования из других стран, но "все решается в рабочем порядке". "Поставки товаров иностранного производства осуществлялись из Японии, Норвегии, Хорватии, Германии. Это оборудование пропульсивного комплекса, якорно-швартовое, насосное оборудование", — рассказал ТАСС представитель пресс-службы Южного центра судостроения и судоремонта (Астраханская область). На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге также отметили, что оборудование на рыболовецкие суда им поставляют иностранные заказчики. "Все свои обязательства они своевременно выполняют. Там, где возможно, применяем импортозамещение, но у части оборудования пока нет отечественных аналогов", — рассказала представитель пресс-службы предприятия ТАСС. В апреле фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 был перемещен в спусковой плавучий док и теперь готовится к спуску на воду. Еще одно петербургское предприятие "Балтийский завод", которое строит атомные ледоколы, также использует зарубежное оборудование (в частности дизель-генераторы финской фирмы), и, как заверили в пресс-службе, проблем с поставками нет. В конце мая будет заложен еще один ледокол проекта 22220.

Описание Судостроительное предприятие "Балтийский завод" © Руслан Шамуков/ТАСС

В головном офисе Центра судоремонта "Звездочка" (базируется в Северодвинске, а восемь его филиалов расположены в Мурманской, Астраханской и Калужской областях, на Кубани, в Москве, Архангельске и Севастополе) отметили, что иногда у предприятий возникают "сложные моменты" в отношениях с контрагентами, но "какую-то проблематику, прямо связанную с пандемией, из этого массива вычленить трудно". "Во всяком случае, никто из критически важных для продвижения работ контрагентов не прекратил исполнение своих обязательств", — уточнил ТАСС представитель пресс-службы "Звездочки". Другие крупнейшие заводы также не испытывают проблем в работе с российскими поставщиками оборудования. "В строительстве атомных подводных лодок задействованы сотни предприятий по всей России. Работа с подрядными организациями идет в штатном режиме", — отметил ТАСС представитель пресс-службы судоверфи "Севмаш".

Сроки закладки и передачи ВМФ установлены Минобороны РФ. "Севмаш" свои обязательства выполняет, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку пресс-служба "Севмаша"

Крупнейшее системообразующее предприятие Архангельской области практически в полном объеме приступило к работе с 13 апреля.

Сейчас там для ВМФ РФ строится две группировки атомных подлодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Так, 12 мая стратегический подводный крейсер "Князь Владимир" вышел в Белое море на контрольные испытания, по итогам которых будет приниматься решение о введении субмарины в состав флота. Проходит этап испытаний и АПЛ "Казань". На заводе сформированы сдаточные команды кораблей, которые в этом году пройдут испытания в море. Отмечается, что выйдет рекордное количество монтажников — почти 1 тыс. человек. 6 мая на Средне-Невском судостроительном заводе провели операцию по спуску на воду многоярусной надстройки для корвета "Строгий" проекта 20380 КБ "Алмаз", строительство которого ведется на "Северной верфи". Отмечалось, что в середине мая надстройка будет отбуксирована на верфь, где начнутся работы по ее установке и монтажу к корпусу корабля.

Продолжает спускать корабли и нижегородский завод "Красное Сормово". В полном объеме по ГОЗ работает Амурский судостроительный завод, на котором работники парусного участка цеха изготавливали тысячи масок многоразового использования. В апреле Хабаровский судостроительный завод произвел закладку двух судов-краболовов онлайн. С 9 апреля возобновил работу Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", однако в ограниченном режиме с привлечением минимально необходимого персонала для выполнения неотложных работ на важнейших заказах.

Описание Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" © Виталий Невар/ТАСС

На "Адмиралтейской верфи" также ведутся работы над заказами в рамках направлений, где цикл производства непрерывен. Предприятие оказало благотворительную помощь СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница". В середине апреля учреждению были перечислены денежные средства на приобретение необходимых медицинских препаратов. Медицина — в приоритете Однако ключевой задачей для российских оборонных предприятий также является выпуск оборудования для борьбы с пандемией. Согласно распоряжению правительства РФ, основным поставщиком медицинского оборудования назначен Ростех. Холдинги госкорпорации выпускают целую линейку продуктов, причем основной объем производства приходится именно на предприятия ОПК.

Холдинг "Швабе" назначен единственным поставщиком тепловизионных комплексов для бесконтактного измерения температуры тела в федеральные органы исполнительной власти. Устройства предназначены для размещения в местах большого скопления людей, в том числе на вокзалах, в аэропортах и метро. Приборы выделяют в потоке тех, чья температура выходит за пределы установленной нормы. Процесс осуществляется достаточно быстро, что дает возможность оперативно среагировать и поместить больного на карантин. Выпуск оборудования ведется на двух предприятиях холдинга, и в настоящее время к отправке готовится очередная партия. Тепловизионные комплексы Красногорского завода им. С.А. Зверева представляют собой полностью автоматизированную систему контроля температуры, которая формирует изображение и подает сигнал предупреждения. Оборудование действует по принципу совмещения двух функций — инфракрасного измерения температуры человеческого тела и распознавания лиц.

Описание Тестирование тепловизионных комплексов Красногорского завода им. С.А. Зверева © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Тепловизоры Лыткаринского завода оптического стекла дистанционно менее чем за секунду определяют наличие повышенной температуры тела у человека, находящегося в зоне наблюдения. Полученное инфракрасное и видеоизображение, а также численные температурные значения выводятся на монитор оператора для дальнейшего принятия решения.

Описание Тепловизор производства Лыткаринского завода оптического стекла © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Еще одно предприятие "Швабе" — Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова (УОМЗ) — выпускает линейку наркозно-дыхательного оборудования. Это единственный в стране производитель аппаратов, способных совмещать функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 создали на УОМЗ в 2014 году при софинансировании Минпромторга РФ. Он может использоваться при реанимации детей от одного года и взрослых. Еще в начале апреля завод досрочно передал партию из десяти наркозно-дыхательных аппаратов клиникам Екатеринбурга.

Описание Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Дыхательные контуры и фильтры для ИВЛ, предназначенные для одноразового использования, — новая продукция, появившаяся в период пандемии. Полностью изготавливаются из отечественных комплектующих и сырья. "Швабе" совместно с ЗАО "НПП "Интероко" организовал их производство на площадке ЛЗОС. Они уже получили регистрационное удостоверение.

Описание Произодство дыхательных контуров и фильтров для ИВЛ на Лыткаринском заводе оптического стекла © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Концерн "Автоматика" также представил новую разработку: ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов метрополитена и торговых центров. Специализированные лампы встраиваются в механизм эскалатора и в автоматическом режиме обеззараживают поручень, проходящий сквозь излучаемый ультрафиолет.

Внедрение обеззараживателей особенно актуально в условиях пандемии коронавируса. Сейчас идет работа с крупными заказчиками. Концерн готов развернуть серийное производство в ближайшее время. Разработанная предприятием технология легко развертывается, не нарушает требований транспортной безопасности и СанПиН Владимир Кабанов генеральный директор концерна "Автоматика"

Медицинская холодильная и дезинфицирующая техника — одно из главных направлений в гражданском сегменте АО "ПОЗиС". Компания передала около 500 бактерицидных облучателей-рециркуляторов в медицинский центр московского поселка Коммунарка, где принимают зараженных коронавирусом пациентов.

По данным разработчика, технология обеззараживания ультрафиолетовыми лампами полностью безвредна, аппараты могут применяться в присутствии людей в помещении. Устройства закрепляются на стене или устанавливаются на полу. Их использование позволяет уничтожить 99,9% бактерий и вирусов в помещении. "Мы задействовали все возможные ресурсы, чтобы обеспечить необходимой медтехникой российские лечебные клиники. С января по март "ПОЗиС" поставил уже почти в три раза больше рециркуляторов, чем в прошлом году за аналогичный период. И мы будем продолжать наращивать объемы производства", — сообщил ТАСС Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика" — управляющей организации АО "НПК "Техмаш". Кемеровский механический завод, также входящий в эту корпорацию, оперативно разработал и внедрил в производство клапаны для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких к системам подачи кислорода. Несколько партий устройств общим объемом более 1600 комплектов уже отгружены в медучреждения Кузбасса и других регионов.

Описание Производство клапанов для подключения аппаратов ИВЛ на Кемеровском механическом заводе © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Главное назначение новой клапанной системы — безопасная и бесперебойная подача газовых сред (кислорода, углекислоты, закиси азота, воздуха) от источника к аппарату ИВЛ. Устройство совместимо с разными моделями аппаратов ИВЛ.

В России подобные устройства выпускают всего несколько предприятий, и в случае ухудшения ситуации с COVID-19 полностью удовлетворить спрос было бы сложно. Нам удалось в кратчайшие сроки провести испытания новой разработки и получить декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" Игорь Насенков генеральный директор холдинга "Технодинамика"

Корпорация "Росхимзащита" начала поставлять в 13 регионов новый тип противовирусных комбинезонов для медиков. "Костюмы созданы из инновационной ткани, которая полностью непроницаема и обеспечивает гарантированную защиту от вирусов и вредных химических веществ", — говорится в сообщении госкорпорации. Объем их выпуска сейчас составляет 10 тыс. в месяц, но будет увеличен до 20 тыс. изделий.

Описание Противовирусный комбинезон нового типа, изготовленный АО "КазХимНИИ" корпорации "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех" © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Кроме того, некоторые предприятия Ростеха наладили собственное производство средств индивидуальной защиты. В частности, многоразовые маски начали выпускать Казанский вертолетный завод и известный разработчик реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева. Делается все возможное для оказания помощи региональным и городским службам. Так, в соответствии с поставленной главой Дагестана и правительством республики задачи, на каспийском заводе "Дагдизель" (в составе корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), производящем торпеды для ВМФ, налажено производство кислородного вентиля, используемого при подводе кислорода к медицинскому оборудованию. Специалисты предприятия в кратчайший срок разработали конструкторскую документацию и освоили производство этих изделий. Медикам республики уже отгружено более 1000 штук. В ближайшее время предприятие намерено полностью закрыть потребность медучреждений Дагестана в этих изделиях.

Таким образом, кризис, вызванный пандемией, оказал ограниченное негативное воздействие на крупные предприятия европейской и североамериканской оборонной промышленности: фактическое уменьшение объемов производства является относительно небольшим, при этом выручка за I квартал 2020 года в целом соответствовала (или иногда превышала) показатели прошлого года.

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