Суд оштрафовал ЦЖКУ Минобороны за несоблюдение санитарных норм

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст 6.35 КоАП, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей", - сказала пресс-секретарь Ирина Морозова.
Основной целью деятельности ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил РФ.