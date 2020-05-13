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Суд оштрафовал ЦЖКУ Минобороны за несоблюдение санитарных норм

Штраф составил 250 тыс. рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст 6.35 КоАП, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей", - сказала пресс-секретарь Ирина Морозова.

Основной целью деятельности ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил РФ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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