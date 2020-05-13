Суд оштрафовал ЦЖКУ Минобороны за несоблюдение санитарных норм

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.