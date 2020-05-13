Десятый самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Десятый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России с военнослужащими, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили в среду журналистам в российском военном ведомстве.

"На аэродром Чкаловский (Московская обл.) прибыл десятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - отметили в министерстве.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарные мероприятия, добавили в Минобороны. Всего 13 мая на двух самолетах в Россию вернулись 11 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, из них более 70 уже выздоровели и выписаны.