{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Десятый самолет с военными РФ, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии

Как сообщили в Минобороны, все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарные мероприятия

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Десятый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России с военнослужащими, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили в среду журналистам в российском военном ведомстве.

"На аэродром Чкаловский (Московская обл.) прибыл десятый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - отметили в министерстве.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарные мероприятия, добавили в Минобороны. Всего 13 мая на двух самолетах в Россию вернулись 11 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах в области Ломбардия на севере Италии. С 6 апреля, когда начал функционировать полевой госпиталь в Бергамо, российские военные медики приняли 115 пациентов с коронавирусом, из них более 70 уже выздоровели и выписаны.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом российских военнослужащих снизилось до 1 666
Как сообщили в Минобороны, общее число заболевших в армии и военных учебных заведениях составляет более 3,3 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС