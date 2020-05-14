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Шойгу предложил министру обороны Франции обменяться визитами боевых кораблей

Министр обороны России также пригласил французских военных на форум "Армия" и Армейские международные игры

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора в четверг предложил коллеге из Франции Флоранс Парли обменяться визитами боевых кораблей, а также пригласил французских военных на форум "Армия" и Армейские международные игры. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ. 

"Генерал армии С. К. Шойгу предложил до конца текущего года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности, спланировать обмен слушателями для развития отношений в области военного образования, а также предусмотреть визит корабля ВМС Франции в один из портов Российской Федерации и направить корабль ВМФ России в порт Французской Республики", - отметили в ведомстве. 

Шойгу подтвердил приглашение французским специалистам принять участие в августе-сентябре 2020 года в международном военно-техническом форуме "Армия-2020" и Армейских международных играх. Стороны также обсудили "меры противодействия распространению коронавируса COVID-2019, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями", отметили в Минобороны.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по обстановке в Европе, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке и сверили часы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи "2+2" в российской столице в сентябре 2019 года. 

Как уточнили в российском военном ведомстве, министры условились продолжить диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФранцияПарли, Флоранс
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