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Военный эксперт раскрыл характеристики "супер-пупер ракеты" Трампа

Военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что никакого большого прорыва тут нет: используются известные материалы и технологии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Супер-пупер-ракета", о которой заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A, создаваемую в интересах американских военно-воздушных сил. Такую точку зрения высказал ТАСС военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, подчеркнув, что никакого прорыва тут нет.

"Я так понимаю, речь идет о гиперзвуковой ракете, которую разрабатывают ВВС США по программе AGM-183A. Она, по их расчетам, должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 км", - рассказал Мураховский.

Он отметил, что никакого большого прорыва тут нет: используются известные материалы и технологии. "По сути, это аэробаллистическая ракета, стартующая с воздушного носителя. Она разгоняется твердотопливной ступенью, а дальше летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории", - пояснил эксперт.

Как отметил Мураховский, вызывает большие сомнения, что отделяемая боевая часть ракеты способна сохранить большую скорость на высотах ниже 4-5 километров, и вероятнее всего, заявляемые 17-20 скоростей звука были рассчитаны для полета ракеты с ускорителем в стратосфере (на высоте больше 10 км), где значительно менее плотная атмосфера. "То есть пока такие заявления о таких скоростях, конечно, больше находятся в области хайпа и пиара", - отметил он.

Также главный редактор "Арсенала Отечества" обратил внимание, что Соединенным Штатам вряд ли удалось реализовать управляемый полет AGM-183A на скорости около 20 скоростей звука.

Как заявил в пятницу Дональд Трамп, Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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