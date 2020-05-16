Источник: Россия начала производство Су-35 для Египта

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россия начала производство новейших истребителей Су-35 по контракту с Египтом. Об этом ТАСС в субботу сообщил военно-дипломатической источник.

"На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина началось производство Су-35, предназначенных для поставки египетским ВВС по заключенному в 2018 году контракту", - сообщил собеседник агентства.

Источник отметил, что "сроки поставки первой партии самолетов египетской стороне в связи с ограничениями, накладываемыми пандемией коронавируса, пока не определены".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

О том, что Египет решил купить истребители Су-35, со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщила в марте 2019 года газета "Коммерсантъ". Отмечалось, что Каир планирует приобрести несколько десятков истребителей на сумму около $2 млрд. Официально о подписании сделки не объявлялось.

Первым покупателем Су-35 стал Китай. Контракт стоимостью около $2,5 млрд на 24 самолета был подписан в 2015 году. Сделка также предусматривала поставки наземного оборудования и резервных двигателей. Поставка китайской стороне истребителей была завершена в 2019 году.

Су-35

Сверхзвуковой истребитель поколения 4++ Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 тонн, практический потолок - 20 тыс. м, максимальная скорость - 2,5 тыс. км/ч, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до восьми тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).