АЭРОДРОМ БАТАЙНИЦА /Сербия/, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый борт с российскими военными специалистами вылетел из Белграда. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС с военного аэродрома.

В торжественной церемонии проводов приняли участие министр обороны Александар Вулин, начальник генштаба Сербии Милан Мойсилович, посол России в Сербии Александар Боцан-Харченко, сербские военные.

"Вы приехали к нам в самый трудный момент, Сербия ощутила, что она не одна, что Россия с ней. Когда будет писаться история наших дней, ваш вклад не будет забыт, мы горды тем, что боролись с эпидемией вместе. Спасибо вам, что вы обновили древнюю надежду сербского народа, что далекая, но близкая Россия вместе с сербским народом, от нас вам благодарность, от наших потомков - благодарная память. Да здравствует дружба между нашими народами!" - заявил министр Вулин.

В свою очередь командующий российской группировки генерал-майор Михаил Чернышов заявил об успешном выполнении задания. "Сегодня первые подразделения объединенного отряда покидают гостеприимную Сербию. Объединенными усилиями правительства Сербии, ВС Сербии и российского отряда удалось успешно выполнить поставленные задачи", - заявил Чернышов.

Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко отметил, что выполнение гуманитарной миссии российскими военными укрепило российско-сербские отношения. "Очень важная задача, поставленная верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным, успешно выполнена, на высочайшем профессиональном уровне. Вы вставили очень важное звено в многовековую цепь сотрудничества России и Сербии", - заявил Боцан-Харченко.

Об отправлении самолета также сообщило в субботу Минобороны РФ. "Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница в Российскую Федерацию", - указали в военном ведомстве.

Российская помощь

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь, предоставленную Москвой Белграду в борьбе с пандемией коронавируса. Сербский лидер сообщил Путину, что намерен при согласии российской стороны наградить членов отряда военных специалистов ВС РФ. По словам Вучича, российские специалисты за короткое время взяли под контроль ситуацию в самых крупных очагах.

Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.