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Минобороны предлагает увеличить госпремию имени Жукова до 3 млн рублей

Также военное ведомство предлагает увеличить число возможных лауреатов премии с 16 до 18

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает увеличить государственную премию имени Маршала Советского Союза Жукова с 300 тыс. до 3 млн рублей. Соответствующий проект указа президента РФ, разработанный ведомством, размещен для общественного обсуждения.

"Внести в положение о Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова следующие изменения пункте 1 в абзаце первом цифры "300000" заменить цифрами "3000000", - говорится в тексте документа.

Кроме того, предлагается внести еще ряд изменений, в том числе присуждать премию за работу по сохранению исторической справедливости в отношении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Также военное ведомство предлагает увеличить число возможных лауреатов госпремии с 16 до 18 человек, а количество допустимых выдвижений на премию работ, не прошедших ранее по конкурсу, - с двух до трех раз.

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Россия
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