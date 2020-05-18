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Ремонт флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" планируют завершить 26 июня

Корабль поставили в док 22 апреля

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Завершение докового ремонта флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера "Москва" намечено на 26 июня. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе 13-го судоремонтного завода.

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"Крейсер сейчас находится в Северном доке Севастополя. <...> Ремонтные работы идут по намеченному плану. В соответствии с ним окончание докового ремонта намечено на 26 июня", - говорится в сообщении.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС о планах завершить ремонт "Москвы" до 20 июня.

Корабль был поставлен в док 22 апреля. Как отметили в пресс-службе 13-го судоремонтного завода, доковый ремонт идет параллельно с сервисным обслуживанием, которое также выполняют специалисты этого предприятия. Основной объем работ осуществляют судоремонтники цехов основного производства.

Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру "Москва" был вручен орден Нахимова.

Будущий корабль-музей "Сметливый"

Доковый ремонт сторожевого корабля "Сметливый" перед его музеефикацией может начаться в конце июня.

"Гвардейский ракетный крейсер "Москва" на стапель-палубе сменит сторожевой корабль "Сметливый", - говорится в сообщении.

"В соответствии с объемом финансирования заводчане должны подготовить сторожевой корабль к постановке к причалу для проведения торжественной церемонии открытия музея и начала экспонирования фондов, которые сейчас собираются и музеефицируются. Началу работы корабля-музея как раз и предшествует докование корабля. Заводчане проведут очистку корпуса сторожевого корабля, его покрасят, проведут конвертацию - будут закрыты для доступа не входящие в экскурсионный маршрут помещения, а также технологические отверстия", - сообщили в пресс-службе.

На заводе добавили, что рабочие также вынут валолиний, демонтируют элементы винто-рулевой группы. Будут проведены работы на механизмах и технических средствах, обеспечивающих непотопляемость, пожаробезопасность "сторожевика". Работы рассчитаны на три недели.

Ранее о планах провести доковый ремонт "Сметливого" перед его превращением в музей ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли. Открытие корабля-музея для публики планируется ко Дню ВМФ, который в этом году отмечается 26 июля.

О корабле

"Сметливый" был спущен на воду в 1967 году, в следующем году зачислен в список кораблей Черноморского флота. Корабль имеет водоизмещение 4460 тонн и длину 144 м. Вооружение: противокорабельные ракеты Х-35 "Уран", артиллерийская установка АК-726, зенитный ракетный комплекс "Волна" (16 ракет), пятитрубный 533-миллиметровый торпедный аппарат, два реактивных бомбомета РБУ-1000. Экипаж корабля включает 22 офицера и 244 матроса. Несмотря на свой возраст, именно "Сметливый" в последние годы привлекался для наблюдения за кораблями НАТО, заходящими в Черное море, и учениями альянса. В октябре 2019 года сторожевик был выведен из состава сил постоянной готовности флота.

Ранее отмечалось, что корабли проекта 01090 (подобные "Сметливому") "признаны одними из самых красивых в мире по корабельной архитектуре". Их называли "поющими фрегатами" - на корветах были поставлены первые газотурбинные установки, причем они были авиационными и при движении корабля издавали непривычный звук.

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