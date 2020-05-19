Два Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

"19 мая 2020 года два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов", - сообщили в пресс-службе.

По данным военного ведомства, на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

В Минобороны уточнили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - отмечается в сообщении.