{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в российской армии составило 1662

В вузах Минобороны зарегистрировали 1034 случая заражения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 19 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет чуть более 3 тыс. человек, в том числе более 1662 военнослужащих, говорится в опубликованном во вторник бюллетене Минобороны России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По состоянию на 19 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1662 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - сообщает Минобороны.

Коронавирус также выявлен у 17 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1034 случая заражения, а также 388 случаев среди гражданского персонала.

Выздоровели 876 военнослужащих, 1212 слушателей и курсантов, 291 воспитанник довузовских учебных заведений, а также 156 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один военнослужащий, в состоянии средней тяжести девять человек

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря реализуемому под руководством оперативного штаба Минобороны РФ комплексу масштабных профилактических и лечебных мероприятий в Вооруженных силах РФ, в течение последних десяти дней отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией. "За последние десять суток численность находящихся на лечении военнослужащих уменьшилась на 11%", - сообщили в министерстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Два Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря
Самолеты преодолели около 4,5 тыс. километров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС