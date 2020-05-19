Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в российской армии составило 1662

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 19 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет чуть более 3 тыс. человек, в том числе более 1662 военнослужащих, говорится в опубликованном во вторник бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 19 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1662 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - сообщает Минобороны.

Коронавирус также выявлен у 17 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1034 случая заражения, а также 388 случаев среди гражданского персонала.

Выздоровели 876 военнослужащих, 1212 слушателей и курсантов, 291 воспитанник довузовских учебных заведений, а также 156 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один военнослужащий, в состоянии средней тяжести девять человек

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря реализуемому под руководством оперативного штаба Минобороны РФ комплексу масштабных профилактических и лечебных мероприятий в Вооруженных силах РФ, в течение последних десяти дней отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией. "За последние десять суток численность находящихся на лечении военнослужащих уменьшилась на 11%", - сообщили в министерстве.