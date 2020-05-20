Российские призывники отправятся к местам службы в условиях пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Отправка новобранцев к местам службы начинается в России в рамках весеннего призыва. В связи с пандемией все они будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус перед отъездом и пройдут карантин по прибытии в воинские части.

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля. Указ о ее начале подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля армию пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года. По решению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения коронавируса, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в интервью газете "Красная звезда" сообщал, что призывники будут проходить экспресс-тест на коронавирус на сборных пунктах перед медосмотром, а для тех, у кого будет выявлено заражение, подготовлены изоляторы. Для проведения дезинфекции сборных пунктов выделены специальная техника войск РХБ защиты, 32 нештатные дезинфекционные команды, 3,7 тонны дезинфицирующих средств.

Все перевозки новобранцев спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами, в том числе будут использоваться отдельные железнодорожные вагоны.

По прибытии в части призывников ожидает двухнедельный карантин, во время которого они будут проходить медицинские осмотры, психологическое обследование и социально-психологическое изучение. Кроме того, с новобранцами будут проводиться занятия по совершенствованию начальной военной подготовки с использованием тренажеров и другой учебно-материальной базы.

Призывной маневр

Как ранее сообщал Герасимов, Генштаб предусмотрел возможность маневра призывными ресурсами в случае осложнения обстановки с коронавирусом в российских регионах.

Кроме того, контроль призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирован с работой системы по противодействию распространению коронавируса. В частности, в первую очередь на заседания призывных комиссий будут вызваны граждане, которые могут быть гарантированно направлены в войска.

Родители не проводят

В связи с эпидемической ситуацией родители новобранцев весеннего призыва в этом году не смогут присутствовать на церемонии присяги. Чтобы не подвергать риску здоровье призывников, торжественные отправки в войска также не планируются до тех пор, пока в регионах не будут сняты ограничения, связанные с пандемией.

Для призывников и их родителей в Генеральном штабе ВС РФ, штабах военных округов и военных комиссариатах с 1 апреля работают прямые телефонные линии. Кроме того, можно задать интересующие вопросы через виртуальную приемную военного ведомства.