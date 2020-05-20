В России появится Военно-инженерная академия

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минобороны России создаст Военно-инженерную академию, которая станет основным учебным заведением для подготовки военных инженеров. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что сейчас кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии ВС РФ и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

"За последние годы повысилась интенсивность применения инженерных войск для решения различных задач в ходе специальных операций и учений, а также для оказания помощи населению и экономическому комплексу страны", - подчеркнул министр.

В качестве примера он привел успешные действия российских военнослужащих при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня на Бурейском водохранилище. Шойгу подчеркнул, что "специалистами войск проделана огромная работа".

"В Сирии и Лаосе от взрывоопасных предметов очищено более 6,5 тыс. гектаров земли, 17 тыс. различных зданий, обезврежено свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов. Для восстановления гидрологического режима Бурейского водохранилища произведено 11 подрывов с применением 300 тонн взрывчатых веществ. Общий объем выработки скальных пород превысил 470 тыс. кубических метров. Задача выполнена в минимальные сроки", - перечислил глава Минобороны.