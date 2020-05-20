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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в российской армии составило 1 548

В вузах Минобороны зарегистрировали 940 случаев заражения

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 20 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет около 2,9 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в среду бюллетене Минобороны России.

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"По состоянию на 20 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 548 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 12 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 940 случаев заражения, а также 393 случая - среди гражданского персонала.

Выздоровели 1019 военнослужащих, 1311 курсантов, 296 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 158 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один военнослужащий, в состоянии средней тяжести - восемь человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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