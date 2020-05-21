Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны РФ Сергея Шойгу, отмечающего в четверг 65-летие, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами", - говорится в сообщении.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне - Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В 1991-1994 годах - председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994-2012 годах возглавлял МЧС России. С 11 мая 2012 года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны РФ. Генерал армии, Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.