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Пандемия коронавируса нового типа
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Призыв выпускников 2020 года отложат

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, такая договоренность достигнута с Минобороны
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© Гавриил Григоров/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Призыв в армию выпускников школ 2020 года будет отложен, для них также будут предусмотрены дополнительные периоды сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.

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"Мы <...> уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - сказал глава государства. Кроме того, Путин сообщил, что для 11-классников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать единый госэкзамен вместе со всеми в июне, "в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях", чтобы "начать учиться уже осенью, не теряя целого года".

Глава государства выразил надежду, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации "начнется без больших потерь времени".

Также президент предложил "предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года".

Он попросил на совещании доложить в деталях, как будет организован процесс проведения ЕГЭ, прежде всего в плане обеспечения безопасности детей и строгого соблюдения всех санитарных требований.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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